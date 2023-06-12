مع بدء امتحانات الثانوية العامة.. أساتذة علم النفس يقدمون روشتة للطلاب: توفير الهدوء والسكينة في المنزل ضروري.. والمناقشة حول النتيجة المنتظرة يسبب اضطرابا

يشعر العديد من الطلاب والأهالي بالتوتر والقلق، مع بدء امتحانات الثانوية العامة، وهذا أمر طبيعي، ولكن من المهم التحدث عن علم النفس وكيف يمكن استخدامه لتهيئة الطلاب نفسيًا والتخفيف من التوتر والقلق من قبل أولياء الأمور.

حيث يجب على الأهالي تذكير الطلاب بأن التوتر والقلق هما جزء طبيعي من العملية التعليمية والتعلم، وأن الهدف الرئيسي للامتحانات هو تقييم الأداء الأكاديمي والمعرفي للطلاب، وعند إدراك هذا الأمر، يمكن للطلاب تخفيف التوتر والقلق.

تنشر "البوابة نيوز" نصائح لأساتذة علم نفس تنصح أولياء الأمور لتهيئة أبنائهم نفسيًا، وكذلك للطلاب للتغلب على أجواء التوتر والنسيان التي تصيب الكثيرين منهم.

الدكتور مدحت عبد الهادي

وفي هذا السياق شدد الدكتور مدحت عبدالهادي، استشاري طب نفسي بجامعة القاهرة، على البعد عن الطلاب في الفترة الحالية الخاصة بالامتحانات وهي أفضل وسيلة لمساعدتهم حتى يتمكنوا من التركيز التام.

وتابع في تصريحات خاصة، وعلى أولياء الأمور البعد عن مناقشة نتيجة الامتحان لأنها تسبب ضغط نفسي والأكثر صعوبة وسببا في النسيان، لذلك المطلوب هو الدعم النفسي عن طريق طمأنة الطالب، والعزل التام عن المشاكل الأسرية، لذلك تخفيف التوتر والقلق عوامل مشتته وتشغل ذهنه بشيء لا جدوى منه.

وأشار إلى أن الطالب يحتاج إلى الإحساس بالأمان والطمأنينة، وإيقانه أنه ابننا الذي نحبه وهكذا من أنواع الإحساس بالحب والانتماء للأسرة مهما كانت النتائج.

ولفت هناك وسائل تساعد الطالب على التذكير من خلال تنشيط الخلايا العقلية لديه عن طريق تمرين الحواس أثناء المذاكرة، لان استحضار المعلومة في وقتها المناسب يستدعي جميع حواسه من نظر وسمع والصوت، لذلك يجب أن يتعود الطالب على استعمالهم، عن المذاكرة بصوت مسموع والنظر إلى الورقة عند المذاكرة وتلوين المعلومة الهامة، وكذلك حاسة الشم وهي عامل هام عن طريق استخدام عطر معين يستعمل أثناء المذاكرة مثل اللافندر لأنه يقوم بعمل تنشيط للذاكرة أثناء المذاكرة ويمكن أخذ منديل به نفس الراحة لتذكر المعلومة، هناك طرق كثيرة لتذكر المعلومة ومنها حاسة استخدام حاسة الشم.

الدكتور جمال فرويز

ومن جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشاري طب نفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن أهم النصائح الواجب الأخذ بها في الاعتبار في تلك الفترة هي توفير الهدوء والسكينة في المنزل، بمعنى عدم وجود نزاعات أو حدوث ضوضاء بشكل من الأشكال إذا كانت أثناء مشاهدة التليفزيون أو مشاجرة بين شخص وآخر أو الحديث.

وتابع في تصريحات خاصة، عدم تعنيف الطالب وتأنيبه مراراً وتكراراً لعدم مذاكرته في الفترة الماضية ومقارنته بالآخرين، كل ذلك ممنوع، لانه يشغل ذهنه ويقلل من عزيمته إلى آخرة.

وأكمل عدم إشغال الطالب بالأعمال المنزلية أو الأعمال الشخصية، الطالب الآن في فترة تركيز، لذلك يجب البعد عن التشويش الذهني.

ولفت، من الناحية الصحية على ربة المنزل البعد عن الدهون والأكلات السريعة لأنها تقلل من التركيز، الوجبات الشهية والطيبة تعطي كل طاقة وكذلك العصائر.

كما يمكن مكن استخدام بعض التقنيات النفسية لتهيئة الطلاب نفسيًا، مثل التنفس العميق والتأمل والتفكير الإيجابي، يمكن للطلاب الاستعانة بالأنشطة التي تساعدهم على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، ويجب أن يدعم الأهالي الطلاب وتشجيعهم على العمل بجد والتحضير بشكل جيد للامتحانات ولكن يجب تجنب الضغط الزائد عليهم وإضافة المزيد من الضغوط والتوقعات، مع الوضع فى الاعتبار التحدث مع الطلاب والاستماع إليهم وتقديم الدعم النفسي لهم.