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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أسابيع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية قد تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

وأضاف القصير، أن الإفراج شمل  149 ألف طن من الذرة  بحوالي 53.4 مليون دولار وحوالي 56 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 42 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف بحوالي 5 مليون دولار.

وقال القصير إنه خلال الاسبوعين الماضيين فقط قد تم الإفراج عن أكثر من 360 الف طن من الأعلاف (الذرة وفول الصويا)، مؤكدًا أن زيادة الافراجات مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا يجب أن يسهم في انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالاعلاف مناشدًا الجميع بتحمل مسئوليتهم الوطنية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الدولة لا تألو جهدا في توفير العملة الصعبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح وزير الزراعة، أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023)       5.6 مليون طن منهم 4.2 مليون طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف؛ وذلك بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

الذره فول الصويا أعلاف