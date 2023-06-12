منصة أيادي مصر تدعم المشروعات الصغيرة والحرفيين بالأقصر

نظمت منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، ورشة عمل لصناعة المكرميات للسيدات الحرفيات بالمحافظة، بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير التعليم.

جاء ذلك في إطار خطة العمل التي تقوم بها منصة "أيادي مصر" بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية.

وأكدت نجوى على، رئيس منصة أيادي مصر بمحافظة الأقصر، حرص وزارة التنمية المحلية على رفع المستوى الاقتصادي، من تنمية مهارات السيدات والفتيات الحرفيات، على كيفية دخول سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة اليدوية ورفع مستوى هؤلاء السيدات من خلال ورش العمل التي تقوم بها المنصة لدعمهن بها.

حاضر في تلك الورشة، رشا محمد مدير تسويق مشروعات بالقطاع السياحي، وإحدى سيدات العمل الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وأحمد عبد العال بكرى عضو بمنصة أيادي مصر.

ومن جانبهن، أكدت السيدات والفتيات المشاركات على أهمية تلك الورش والتي توفرها محافظة الأقصر لهن بدون مقابل مادي حيث تقدم لهن بالمجان، وتوجهن بالشكر إلى أعضاء المنصة القائمين عليها، كما طالبن بزيادة أعداد المشاركات وكذلك زيادة أيام تلك الورش للاستفادة منها بشكل أكبر.

ورشة المكرمية (1)

ورشة المكرمية (1)

ورشة المكرمية (2)

ورشة المكرمية (2)

ورشة المكرمية (3)

ورشة المكرمية (3)

ورشة المكرمية (4)

ورشة المكرمية (5)

ورشة المكرمية (6)