15 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمحلات الصاغة

شهد الذهب حالة من التراجع بالأسواق المحلية، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، بالرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وجاء ذلك مع ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر التضخم غدًا الثلاثاء، واجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

وشهد الذهب تراجعا بمحلات الصاغة بقيمة 15 جنيهًا، مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2.315 ألف جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، لتسجل مستوى 1.965 ألف دولار.

كما أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2.646 ألف جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1.984 ألف جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18.520 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا، وبنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند 2.350 ألف جنيه، واختتم التعاملات عند 2.330 الف جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا وبنسبة 0.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 1.948 ألف دولار، وارتفعت إلى 1.970 ألف دولار، واختتمت التعاملات عند 1.961 ألف دولار.

كما أن الأسواق تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط تزايد التوقعات بتثبت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند مستوى 5% و5.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.