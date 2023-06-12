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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية، كذلك وقف الأشغال ضمن الأراضي اللبنانية، مشددا على أن هذا الأمر يتسبب بتوترات خطيرة، مجددا تمسك لبنان بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وعدم التفريط بها.

وجدد ميقاتي تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي رقم 1701، والتنسيق بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)؛ للحفاظ على الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة، اجتمع في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، مع القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، يرافقه المستشار السياسي هيرفي لو كوك.. وتم خلال اللقاء بحث الوضع الأمني في الجنوب.

 

نجيب ميقاتي إسرائيل الامم المتحده