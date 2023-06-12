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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غدا.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول التغير المناخي برعاية الإمارات

مجلس الأمن الدولى
مجلس الأمن الدولى
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يعقد مجلس الأمن الدولى، غدا الثلاثاء، اجتماعًا، حول التغير المناخى وما يشكله من تهديدات على السلم والأمن العالمى، برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس الدورى الحالى لمجلس الأمن.

ويحضر الاجتماع وزيرة البيئة والتغير المناخي بدولة الإمارات مريم المهيرى، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جين بيير لاكروكس، ورئيس كولومبيا السابق الحاصل على جائزة نوبل جوان مانويل سانتوس، ولفيف من قيادات وممثلي العمل الأهلي المعنيين بقضايا البيئة والتغير المناخي والعاملين تحت مظلة الأمم المتحدة.

يذكر أن دولة الإمارات ستستضيف هذا العام قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، في دورتها الجديدة (كوب 28).

 

مجلس الأمن الامارات التغير المناخي