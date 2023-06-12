أعضاء نادي المناخ يزورون معهد البحوث المائية بالبرلس

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، زيارة ميدانية للنشء من أعضاء نادي المناخ بمركز شباب بيلا، ضمن فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة بمراكز الشباب، وتنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التجربة التي مر بها النشء الصغير والزيارة الميدانية لمعهد البحوث المائية ببرج البرلس لاكتساب معلومات قيمة ومشاهدة حفريات قديمة والتعرف على أثر تغير المناخ على مر الزمان على تطور الكائنات الحية واندثار كائنات حية مثل الديناصور، الفعاليات بدأت بنادى المناخ والبيئة بمركز شباب بيلا، بزراعة الأسطح باستخدام زجاجات البلاستيك وفى ثانى أيامه عقد لقاء حواري عن التلوث البيئي وأسبابه والسلبيات الخاصة بإستخدام البلاستيك وأخطاره على البيئة، وتضمن جانب من فاعليات الاحتفال محاضرة عن أهمية زراعة الأشجار وزيارة ميدانية لمشروع تحلية المياه بقرية إبشان .

واختتمت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا والمبادرة من تنفيذ فريق عمل نادى المناخ والبيئة بمركز شباب بيلا .

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