أمن المنافذ يضبط 33 قضية وينفذ 234 حكما

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نرصد أبرزها في السطور التالية:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 5 قضايا متنوعة .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2057) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (33) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (234) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

