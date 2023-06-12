أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نرصد أبرزها في السطور التالية:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 5 قضايا متنوعة .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2057) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (33) قضية .
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (234) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الأخبار
أمن المنافذ يضبط 33 قضية وينفذ 234 حكما
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نرصد أبرزها في السطور التالية:
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نرصد أبرزها في السطور التالية: