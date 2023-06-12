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الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمن المنافذ يضبط 33 قضية وينفذ 234 حكما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نرصد أبرزها في السطور التالية: 
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 5 قضايا متنوعة .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا.  
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (2057) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام: ضبط (33) قضية .
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (234) حكم قضائى متنوع. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

أجهزة وزارة الداخلية التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية لقطاع أمن المنافذ