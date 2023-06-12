مفوضية الاتحاد الأفريقي: السودان ينهار واستمرار الاشتباكات يقوده لحرب أهلية

حذّر موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، من إمكان انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش الوطني والدعم السريع.

وقال "فكي"، اليوم الإثنين، خلال كلمة له بقمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأضاف "الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال الجيش السوداني، إنه قتل المئات من عناصر "الدعم السريع" ودمر العشرات من الآليات العسكرية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم.

وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.