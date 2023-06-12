ads
الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ويطمئن على توفير كل الإمكانيات.. صور

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تفقد  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى فى أول يوم لإنطلاق ماراثون الدور الأول لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023  عدد من لجان الإمتحانات ، والتى ستستمر حتى 13 يوليو القادم بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس .

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طالبة داخل 26 لجنة فرعية ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .

وإطمئن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان .

من جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الإستعدادات المسبقة للإمتحانات ، بجانب تشكيل غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية .

وأكد أن  هناك بروتوكولات تعان مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ ، كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات ، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو ، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو .

IMG-20230612-WA0019
IMG-20230612-WA0019
IMG-20230612-WA0018
IMG-20230612-WA0018
IMG-20230612-WA0017
IMG-20230612-WA0017
IMG-20230612-WA0016
IMG-20230612-WA0016
IMG-20230612-WA0023
IMG-20230612-WA0023
IMG-20230612-WA0021
IMG-20230612-WA0021
IMG-20230612-WA0022
IMG-20230612-WA0022
IMG-20230612-WA0020
IMG-20230612-WA0020
امتحانات الثانوية العامة لجان الامتحانات أخبار محافظة أسوان