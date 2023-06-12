أول تحرك برلماني بشأن هجمات القرش على السواحل المصرية



تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة الى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة بشأن هجمات القرش على السواحل المصرية.

وأوضح مهني، أنه تزايدت فى اﻻونة اﻻخيرة ظاهرة غريبة على مجتمعنا المصرى أﻻ وهي مهاجمة أسماك القرش الشواطىء المصرية، وتسبب هذه الهجمات الى وفاة مواطنين وايضا سائحين.

وأكمل عضو مجلس النواب: حيث أنه هاجمت سمكة قرش احد السياح بالغردقة وأودت بحياته، وهذه الواقعة لم تكن اﻻولى حيث أنه في يوليو من العام الماضي، أمرت السلطات المصرية بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في منطقة الغردقة بعد أن لقيت سائحتان حتفهما إثر انقضاض سمكة قرش عليهما في سهل حشيش.

وتابع: قبل ذلك بشهرين، أصدرت محافظة البحر الأحمر قراراً بوقف جميع أنشطة الغوص المختلفة في منطقة شعاب "الفنستون" جنوب مدينة مرسى علم أسبوعاً، بعدما رصدت محميات البحر الأحمر ظهور قرش "التايغر المفترس" داخل المياه الإقليمية، عبر عدد من الغواصين الذين وثقوا بكاميراتهم وجوده.

وأضاف: عام 2018، عثر على بقايا جثة سائح تشيكي في أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، كما قتل سائح ألماني خمسيني جراء هجوم سمكة قرش عام 2015 أثناء ممارسته السباحة خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرقي البلاد، كما قتلت سائحة ألمانية سبعينية أواخر 2010 وأصيب أربعة سياح روس بجروح بالغة في ثلاث هجمات لأسماك القرش بمدينة شرم الشيخ السياحية.

وتابع: هذه الظاهرة اصبحت خطيرة وﻻ نعلم أسبابها وﻻ نعلم آليات التغلب عليها.

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، الجهات الحكومية مجتمعة ﻻسيما وزارة البيئة ببحث أسباب انتشار هذه الظاهرة، وآليات التغلب عليها، كونها تؤثر على السياحة المصرية والتى بالكاد تتعافى