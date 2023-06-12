محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية

نظمت محافظة الجيزة ورشه عمل عن المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2023 وذلك بحضور اللجان التنفيذية بمحافظات القاهرة والقليوبية والجهات المشاركة بالمحافظة لتوعيتهم بالمبادرة واثقال خبراتهم .

وتابعت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات ورشة العمل والتي شهدت عرض لكافه تفاصيل المبادرة وطرق التقديم لها وشرح المعايير الواجب توافرها بالمشروعات المقدمة .

جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنظيم الفعاليات وورش العمل للمشاركين في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية لتوفير سبل النجاح لها .

وأكدت نائب المحافظ ان المبادرة تعد فرصة متميزة لتنفيذ وتطبيق المشروعات التي من شأنها الحفاظ علي البيئة في اطار ما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أنه يتم التقدم للمشاركه والتسجيل في المبادرة من خلال المنصة الالكترونية www.sgg.eg مؤكده أنه سيتم غلق باب التقدم من نهاية الشهر الجارى 30 يونيه .

و شهدت ورشة العمل استعراض معايير المبادرة الواجب توافرها فى المشروعات المتقدمة ومنها توفر المكون الاخضر ، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل ، الاثر المستدام والقابلية للتوسع والتكرار إلى جانب ضرورة توافر شرط أساسي وهو أن يتم تنفيذ المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة وأن يكون المشروع أخضر وذكى .

حضر ورشة العمل أعضاء اللجنة التنفيذية للمباردة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية ومساعد المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية واللجان التنفيذية من محافظتى القاهرة والقليوبية وممثلي وزارات الاتصالات والتخطيط والتنمية والبيئة والمجلس القومى للمرأة وجمعية الرائدات الريفيات والمنطقة الصناعية بابورواش وبعض الشركات وعدداً من الطلاب المشاركين بمشروعاتهم.