وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السودان

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا سودانيًا برئاسة الصادق عمر عبدالله القائم بأعمال سفير السودان بالقاهرة، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، دكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، دكتور شريف صالح القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك بمبنى التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم السودان الشقيق خاصة فى ظل الأوضاع التى تشهدها السودان حالياً، وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين للدراسة في الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل البروتوكول الموقع بين البلدين في مجال التعليم العالي؛ لتعزيز الشراكات بين الجامعات السودانية والمصرية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية، وإمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

كما ناقش الجانبان سبل تفعيل نظام الإشراف المشترك، وإمكانية استضافة الأساتذة السودانيين المتواجدين فى مصر بالجامعات المصرية، وكذلك أوجه الدعم الأخرى التى يمكن تقديمها للطلاب السودانيين، بالإضافة إلى مراعاة أوضاع طلاب الدبلومة الأمريكية الوافدين من السودان بما يمكنهم من استكمال دراستهم خاصة فى ظل الأزمة التى تشهدها السودان حالياً.

ووعد د. أيمن عاشور بدعم الطلاب السودانيين ومساندتهم فى ظل الأزمة الراهنة التى تشهدها السودان الشقيق، مؤكدًا تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية حفاظاً على مستقبلهم، وفقًا للقواعد والضوابط.

ومن جانبه، وجه السفير السوداني الشكر لمصر على دعمها للسودان فى شتى المجالات، وخاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان.

حضر اللقاء من الجانب السودانى، د.مرتضى على عثمان المستشار الثقافي السودانى بالقاهرة، بروفيسور عماد الدين عرديب رئيس جامعة الخرطوم، ورئيس اتحاد الجامعات السودانية.

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