الصناعات الغذائية: القطاع يلعب دورا وطنيا في تحقيق التنمية الشاملة

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، علي ضرورة الاستثمار في التصنيع والاستدامة وزيادة الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في الوقت الحالي ، والعمل علي تنمية وتطوير شركات تصنيع الاغذية والمشروبات، و رفع تنافسية وجودة المنتجات المصرية لبناء صورة ايجابية عن الصناعات الغذائية المصرية وابراز الدور الوطني لقطاع الصناعات الغذائية في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

وأضاف أن ذلك لن يحدث إلا بالاطمئنان و استقرار بيئة العمل في مصر من أجل الاستثمار والذي يعد بداية حل جذري للمشكلة الحالية الخاصة بعدم القدرة على توفير المواد الخام،

و اكد الجزايرلي، على أهمية وثيقة ملكية الدولة والتي تفخر الغرفة بالمشاركة فيها، خاصة في ظل التعديلات التي تجري حاليا عليها.

جاء ذلك اليوم، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، تحت عنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية ورواد التصنيع الغذائي والمصانع والشركات الاعضاء بالغرفة .

وأوضح الجزايرلي أهمية وجود منافسة عادلة ما بين القطاع الخاص الداخلي والخارجي في السوق، منوها بأن العالم حاليا يواجه العديد من التحديات، ومصر لديها فرص كبيرة تتعلق بالثقة في وجود منافسة عادلة وتطبيق آليات السوق الحر بأكملها وسعر واحد للعملة الأمر الذي من الهام البدء قريبا في تنفيذ تلك الخطوات.

وأشار إلى أهمية توحيد الجهود لخلق فرص عمل بالتعاون مع كافة الجهات والتواصل معها بشكل مستثمر والهدف المساعدة في خلق فرص عمل لبناء مستقبل افضل وحل المشاكل الموجودة.

و اضاف الجزايرلي ان المؤتمر يعد النافذة التي يتم من خلالها طرح ومناقشة اهم التحديات التي تواجه صناع الغذاء في مصر، وتقديم توصيات وحلول تساهم في تحسين بيئة ومناخ العمل.