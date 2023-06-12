بالصور.. افتتاح معرض أسرة الجباخنجى بجاليري ضى

افتتح أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء أمس الأحد، معرض أسرة الجباخنجي، بحضور باقة من الفنانين التشكيليين، وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل.

وشهد حفل الافتتاح حضور الفنان الكبير محمد عبلة، ومجموعة من الفنانين التشكيليين، والمحبين والصحفيين والاعلاميين.

وتضمن المعرض، أعمال الفنان والمؤرخ الكبير محمد صدقي الجباخنجي، وأبنائه وأحفاده علاء الدين صدقي الجباخنجي، و عصام صدقي الجباخنجي، و عليا صدقي الجباخنجي، وعمر صدقي الجباخنجي، و مني الجباخنجي.

وقال الناقد هشام قنديل عن المعرض: " الفن يورث أحيانا.!من قال الفن لايورث؟ ومن قال ان المواهب فردية؟ من ادعى ان الفن ينقرض فليأت الى معرض عائلة الجباخنجى جد وابناء واحفاد لا نقول يتنافسون بل يركدون فى دروب الفن كل قد عرف طريقه يقودهم الجد محمد صدقى الجباخنجى برغم رحيله كأنه يراقب من بعيد ولا يتدخل يفرح بتقدمهم ولا يعرف الحزن فطريق الفن مفروش بالنشوة والرغبة والحلم ليس هناك مخطئ فكل اصاب هدفه فى الفن".

واضاف: "عائلة فنية تتقدم الى الساحة بكل فخر تحيي ذكرى الجد وتستلهم من تجربته فى وجبة تشكيلية دسمة تخاطب كل الاعمار والاذواق والاتجاهات فقد جعل من اختلاف عائلته تفردا وتميزا. هو مجموعة معارض فى معرض واحد حيث الجد مايسترو يقود فرقة لا تنصاع الا للفن....في نفس الاتجاه".

ويُعد الفنان الكبير محمد صدقي الجباخنجي علامة كبيرة من علامات الفن التشكيلي المصري وهو رسام أكاديمي مصري ولهُ اهتمام بالآثار ومركز للفنون، وهو أيضاً صحفي ومؤرخ يتحدث عن جمال الريف في اسكتلندا ويرسم عن الريف المصري.

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