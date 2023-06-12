الثانوية العامة| تداول أسئلة وإجابات «التربية الدينية» و«الوطنية».. وزير التعليم ينفعل بسبب الوقائع.. ضبط 3 حالات غش.. ومصرع مراقب سقط من قطار بقنا ووفاة آخر بأزمة قلبية

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، اليوم الاثنين، وواجه الطلاب «التربية الدينية - التربية الوطنية» بنظام البابل شيت، واختيار من متعدد فقط.

وسادت حالة من الغضب والاستياء لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023، بعد تداول نماذج لأسئلة امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية بشكل موسع على جروبات الغش، عقب انطلاق الاختبار في التاسعة صباحا، حيث تداولت صفحات وجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة واجابات للامتحان.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، تم ضبط طالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وضبط حالتين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب، وتم استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة.

وكشف مصدر بـ«التربية والتعليم»، عن انفعال وزير التعليم عقب انتشار تدوال الغش في أول أيام الامتحانات، لافتًا إلى أنه توعد كل من له علاقة بأعمال لجان حدثت بها غشا، مؤكدً أنه يتابع سير الامتحان من غرفة العمليات منذ الصباح.

في سياق متصل تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، تقريراً من النقابة الفرعية بالأقصر يفيد بوفاة المعلم جبريل على محمد سليمان، أثناء أداء عمله باحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات، التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف، إلى المستشفي الدولي بالأقصر.

كما تلقت تقريرا بوفاة المعلم عزت فاروق إسكندر نتيجة سقوطه من القطار قبل توقفه على محطة فرشوط متجها إلى احدي لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد وسام منصور التابعة للإدارة التعليمية بفرشوط محافظة قنا.

واشتكى الكثير من طلاب الثانوية العامة بلجان القاهرة والجيزة، من تأخرهم في دخول اللجان الامتحانية بسبب التفتيش، والذي يقوم به فرد واحد فقط باللجنة، مما يسبب التعطيل.

فيما عبر عددًا من الطلاب بلجان القاهرة، عن فرحتهم بسهولة امتحاني الدين والتربية الوطنية، متمنين استمرار ماراثون الامتحانات على غرار امتحاني اليوم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غدًا امتحاني «الاقتصاد - الاحصاء» - شعبة عامة ضمن مواد غير المضافة للمجموع.