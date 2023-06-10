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السبت 10 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«البوابة نيوز» تهنئ الزميلة شيرين حنفي لزفاف شقيقها

العريس والعروسة
العريس والعروسة
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في حفل بهيج ووسط أجواء فرحة، احتفلت أسرة الزميلة الكاتبة الصحفية شيرين حنفي، بحفل زفاف شقيقها الرائد محمد حنفي محمدي علي، على كريمة اللواء محمد عبد الواحد حجازي.

حيث حضر الحفل مجموعة كبيرة من زملاء العريس بالقوات المسلحة، والكاتب الصحفي الكبير دكتور هاني عمارة مدير تحرير الأهرام، والكاتبة الصحفية سماح سعيد، وقد شارك بالحفل المطرب الشعبي مصطفى عنبة الشهير بـ"عنبة".

تتقدم أسرة تحرير «البوابة نيوز»، بالتهنئة للزميلة على حفل زفاف شقيقها ولأسرة العروسين، سائلين المولى عز وجل أن يرزقهما السعادة والبركة في حياتهما، والذرية الصالحة.

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حفل بهيج شرين حنفي شيرين حنفي البوابة نيوز