«البوابة نيوز» تهنئ الزميلة شيرين حنفي لزفاف شقيقها

في حفل بهيج ووسط أجواء فرحة، احتفلت أسرة الزميلة الكاتبة الصحفية شيرين حنفي، بحفل زفاف شقيقها الرائد محمد حنفي محمدي علي، على كريمة اللواء محمد عبد الواحد حجازي.

حيث حضر الحفل مجموعة كبيرة من زملاء العريس بالقوات المسلحة، والكاتب الصحفي الكبير دكتور هاني عمارة مدير تحرير الأهرام، والكاتبة الصحفية سماح سعيد، وقد شارك بالحفل المطرب الشعبي مصطفى عنبة الشهير بـ"عنبة".

تتقدم أسرة تحرير «البوابة نيوز»، بالتهنئة للزميلة على حفل زفاف شقيقها ولأسرة العروسين، سائلين المولى عز وجل أن يرزقهما السعادة والبركة في حياتهما، والذرية الصالحة.

inbound7870090556280619802

inbound7254749734451975812

inbound6229614810441234595

inbound4785362531826239272

inbound4337272987348828605

inbound3360335124320248532

inbound6243602971822355715

inbound4902768538941250060

inbound1667104617419921987

inbound6726004088769365519

inbound2182423802119227020