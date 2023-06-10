«البوابة نيوز» تهنئ الزميلة شيرين حنفي لزفاف شقيقها

في حفل بهيج ووسط أجواء فرحة، احتفلت أسرة الزميلة الكاتبة الصحفية شيرين حنفي، بحفل زفاف شقيقها الرائد محمد حنفي محمدي علي، على كريمة اللواء محمد عبد الواحد حجازي.
حيث حضر الحفل مجموعة كبيرة من زملاء العريس بالقوات المسلحة، والكاتب الصحفي الكبير دكتور هاني عمارة مدير تحرير الأهرام، والكاتبة الصحفية سماح سعيد، وقد شارك بالحفل المطرب الشعبي مصطفى عنبة الشهير بـ"عنبة".
تتقدم أسرة تحرير «البوابة نيوز»، بالتهنئة للزميلة على حفل زفاف شقيقها ولأسرة العروسين، سائلين المولى عز وجل أن يرزقهما السعادة والبركة في حياتهما، والذرية الصالحة.