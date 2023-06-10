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السبت 10 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نواب في الكونجرس الأمريكي يعتزمون تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون لوضع روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وجاء في وثيقة نشرت يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لأحد المبادرين بإعداد الوثيقة، وهو الديمقراطي تيد لي من كاليفورنيا. يجري العمل "لعزل روسيا بشكل أكبر" والتسبب بحدوث تبعات اقتصادية إضافية لعمليتها العسكرية الخاصة المستمرة في أوكرانيا.

ينص مشروع القانون على أنه "بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تواصل حكومة الاتحاد الروسي تسهيل أعمال الإرهاب الدولي ضد المعارضين السياسيين والدول الفردية".

الوثيقة وقعها كل من: ستيف كوهين (ديمقراطي من تينيسي) وجو ويلسون (جمهوري من ساوث كارولينا) وجاريد جولدن (ديميني مين) وكين باك (جمهوري من كولورادو).

وكانت موسكو قد حذرت في وقت سابق من أن تنفيذ مبادرة واشنطن بالاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب سيؤدي إلى ردود قاسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن إذا صنفت روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب"، فيمكن حينها نسيان العلاقات بين الدول.

الكونجرس الأمريكي روسيا دولة راعية للإرهاب