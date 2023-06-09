ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الأهلي تساند اللاعبين في مران الفريق بالمغرب

جمهور الاهلي في المغرب
جمهور الاهلي في المغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي حضور عدد من جماهير الأهلي ممن تواجدوا في مدينة الدار البيضاء لحضور مباراة الوداد المغربي، التي تقام مساء الأحد على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت جماهير الأهلي على الهتاف للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في تقديم أداء مميز خلال اللقاء.

وكان كولر قد عقد محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل التوجه لخوض مرانه الأول للفريق في المغرب، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

الأهلى ملعب العربي الزاولي جماهير الأهلي الدار البيضاء الوداد