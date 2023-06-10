63 مليار دولار إيرادات مصر من السياحة خلال 10 سنوات| خبراء: السياحة المصرية لها أهمية كبيرة لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة.. ونظام جديد للترويج للسياحة بشكل صحيح

بلغت قيمة إيرادات السياحة المصرية نحو 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال تلك السنوات بلغ 90.1 سائح.

وتتبنى مصر خطة طموحة لتعظيم إيرادات القطاع السياحي، من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا بدءًا من العام 2028.

وزير المالية الدكتور محمد معيط

ويتوقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن يحقق القطاع هذا العام إيرادات قياسية هذا العام تصل إلى 14 مليار دولار.

وأوضح الجهاز المركزي، أن قيمة الإيرادات السياحية بلغت نحو 10.7 مليار دولار خلال عام 2021-2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1 بالمئة.

وتسعى الحكومة ووزارة السياحة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد السياحة في مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن السياحة المصرية لها أهمية كبيرة للغاية لما توفره من مميزات عديدة من بينها توفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة السابقة بسبب انخفاض معدلات السياحة في جميع المحافظات والمناطق الأثرية.

وأضاف «الشافعي»، أن الدولة المصرية متمثلة قي الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والقيادة السياسية ووزارة السياحة تعمل بكل ما أوتي لها من قوة خلال الفترة الأخيرة لعودة السياحة إلى طبيعتها والي ما كانت عليها قبل ثورة يناير.

وفي نفس السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن عودة السياحة لطبيعتها والارتقاء بها الحل الأمثل لتوفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط موضحًا أن مصر لديها الإمكانيات التي تجعلها من أقوى الدول السياحية في العالم وليس منطقة الشرق الأوسط فقط.

وأضاف سليم، طالبنا مرات عديدة بوجود سيستم ونظام جديد لجذب مزيد من السياح إلى مصر الى جانب العمل على الترويج للسياحة بشكل صحيح ووجود إعلانات من المشاهير لجذب السياح موضحًا أن تلك الطريقة مهمة للغاية للارتقاء بقطاع السياحة وزيادته خلال المرحلة المقبلة.