رئيس الإنجيلية في نعي جورج إسحق: فقدنا رمزًا مصريا مخلصا

تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، السياسي الكبير جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بحزن كبير لرحيل قامة وطنية كبيرة، خدمت مصر بأمانة وصدق، لقد فقدنا اليوم رمزًا مصريًا مخلصًا، وصاحب مواقف وطنية ثابتة لن تنسى".

خالص العزاءِ للعائلة وجميع المصريين ومحبيه، ونصلي من أجل أن يمنحهم الرب العزاء والصبر.