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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لتعزيز إجراءات حماية الصحفيين

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
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طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الجمعة، بزيادة التدابير المتخذة لتعزيز سلامة الصحفيين ودعم الحماية المؤسسية لهم، كما حثت على اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة التحديات القائمة وضمان بيئة أكثر أمانا للمحترفين الإعلاميين للقيام بعملهم المهم.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم; بمناسبة ختام زيارة تيريزا ريبيرو ممثلة حرية الإعلام بالمنظمة إلى سلوفاكيا، وقد كان الغرض من الزيارة هو مناقشة التحديات المستمرة لحرية وسائل الإعلام، وتقييم التقدم المحرز في ضمان سلامة الصحفيين في سلوفاكيا.

ولفت البيان إلى تعهد سلوفاكيا بإنشاء آلية حماية جديدة مصممة لتعزيز سلامة وأمن الصحفيين العاملين داخل البلاد.

وأشار إلى أهمية وجود إعلام حيوي ومستقل يساهم في ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم التنوع، وحماية التماسك الاجتماعي، وبناء السلام.

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الصحفيين الإعلاميين