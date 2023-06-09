اتحاد جدة السعودي يعلن نجاح عملية الرباط الصليبي لـ«أحمد حجازي»

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الجمعة، خضوع النجم المصري أحمد حجازي مدافع وقائد الفريق، لعملية جراحية ناجحة للتخلص من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تعرض مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي للإصابة، خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن (الدوري السعودي)، ولكنه أصر على استكمال اللعب لحسم لقب البطولة رفقة زملائه، ليغيب عن مواجهة ختام المسابقة أمام الطائي.

ونشر نادي اتحاد جدة، بيانًا، ينص على: «أجرى اللاعب أحمد حجازي يوم الأربعاء الماضي عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن».

وأتم البيان: «تكللت العملية بحمد الله بالنجاح، وسوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية».

وكانت بعض التقارير السعودية، أشارت إلى إمكانية تعاقد نادي اتحاد جدة مع مدافع بديل خلال الفترة المقبلة، حال ثبوت إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وبذلك سيغيب مدافع الفراعنة عن الملاعب لفترة طويلة، وبالتالي أصبح مهددًا بالرحيل عن الاتحاد السعودي في الفترة المقبلة.

ويرتبط أحمد حجازي بعقد مع اتحاد جدة السعودي حتى صيف 2026، كما أنه نجح في التواجد في التشكيل المثالي لدوري روشن (الدوري السعودي) بالموسم المنتهي، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال الموسم رفقة العميد في رحلة استعادة اللقب الذي غاب لسنوات.