ميار الببلاوي: ياسمين عز كلامها غير منطقي وأميل لرضوى الشربيني

قالت الفنانة ميار الببلاوي إن برامج المرأة التي تعرض حالياً عبارة عن " هزي " .

وأضافت الببلاوي خلال حوارها مع البوابة نيوز :إن هذه البرامج لا تفيديني بأي معلومة مفيدة واختيارهم للموضوعات تقدم بشكل أجوف لافتة الى انها عندما كانت أقدم برنامج "جراب حواء " عن المرأة كانت تقاتل من أجل تقديم معلومة جديدة تفيد المشاهد

وتابعت أما المحتوي الإعلامي التي تقدمه "رضوي الشربيني " و "ياسمين عز بالنسبة لي أنا ليس مع واحدة ضد الأخرى و ياسمين عز شخصية جميلة وهي تعلم جيدا أن الكلام التي تصرح به على الشاشة غير منطقي على الإطلاق وأنا ممثلة وأعلم جيدا الذي يتحدث بكلام وهو مقتنع به ومن لا

واستطردت : أنا على يقين تام أن ياسمين عز هذا ليس كلامها الذي تقتنع به في حياتها ولا دستورها التي تنفذه فأري أن تسير بمبدأ خالف تعرف وبالنسبة والمذيعة رضوي الشربيني أري أن لها مدرستها وتقدم محتوى خاص بها وأنا أميل لرضوي الشربيني أكثر.