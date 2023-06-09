إصابة طفل في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل سيارة نقل بأسيوط الغربي

أُصيب طفل بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين، إثر تعرضه لانفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل كان يستقلها على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي، في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، مساء اليوم الجمعة، حيث تسبب مطب صناعي وقيادة السيارة بسرعة في انفجار الأسطوانة بعدما ارتطمت بالسيارة من الداخل.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بتلقيهم إستغاثة بوقوع إنفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ووجود مصاب.



انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ وتبينّ انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي أمام مدخل المدينة الصناعية بمنطقة كوم أبو راضي، مما أسفر عن إصابة حسام عليان عبد المعبود، ١٥ سنة، بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين.



ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة على الفور إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، وإيداع الطفل بقسم الاستقبال تمهيدًا لنقله إلى قسم الحروق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.