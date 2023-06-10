نهائي دوري أبطال أوروبا.. وست هام «بشرة خير» على الإنتر للتتويج باللقب

يتسلح فريق إنتر ميلان الإيطالي، عندما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، بذكريات مر عليها 58 عامًا، للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك بسبب حصول فريق وست هام يونايتد الإنجليزي على لقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما فاز على نظيره فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1 في النهائي.

ويشهد العام الحالي، مفارقة غريبة بتتويج وست هام ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي أن الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان هذا الثنائي متواجد في نهائي نسخة موسم 1964-1965، وحينها توج وست هام ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية كأول لقب قاري كبير في تاريخه، وفي نفس العام حصد النيراتزوري لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم (كأس أوروبا) على حساب بنفيكا البرتغالي، وذلك حينما انتصر عليه بهدف للا شئ.

وبذلك يصبح تتويج الفريق اللندني بدوري المؤتمر الأوروبي بشرة خير بالنسبة لإنتر ميلان، الذي يتطلع لحصد لقبه الرابع من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد اللقب في مواسم 1963–1964، 1964-1965، و2009-2010.

إنتر ميلان سبق أن خسر نهائي دوري الأبطال مرتين في عامي 1967 و1972، لكن مدربه الحالي سيموني إنزاجي، فاز في مشواره التدريبي بـ7 نهائيات مختلفة من أصل 8 مباريات تتويج، حيث توج بكأس إيطاليا عامي 2022 و2023 مع إنتر ميلان، وفي 2019 مع لاتسيو، وحقق لقب بطولة السوبر الإيطالي عامي 2022 و2023 مع الإنتر، وفي عامي 2017 و2019 مع لاتسيو، في المقابل خسر نهائي وحيد مع لاتسيو عام 2017 كان في كأس إيطاليا.