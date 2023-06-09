محافظ الفيوم ينعى والدة رئيس الوزراء

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالنيابة عن كافة الأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة، بخالص العزاء وصادق المواساة، وفاة السيدة الفاضلة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمه وكل ذويها من الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

تقام صلاة الجنازة غداً السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة.

فيما يقام واجب عزاء والدة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد المقبل، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.