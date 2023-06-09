شاهد.. لحظة انهيار ميار الببلاوي: حرام عليكم أنا مكتمتش الشهادة

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي عن أزمتها الأخيرة مع الفنانة وفاء مكي وكانت حديث الساعة خلال الأيام الماضية وقالت خلال حوارها مع البوابة نيوز : أمس قال أحد المقربين لي" يا ميار كفاية سكوت اتكلمي " و أنا خلال الفترة الماضية لم أقم بإجراء أي حديث صحفي بعد أزمتي الأخيرة ولم أتحدث مع الصحافة وهذا أول حوار لي بشأن تلك الأزمة من خلالكم ولأول وآخر مرة سوف أتحدث في هذا الأمر من خلالكم أقول لجمهوري وللجميع أنا لم أفعل شئ ولم أكتم الشهادة فهذه الكلمة تقتلني وتأذيني كثيرا عندما أسمعها فأنا سألت كثيرا خلال السنوات الماضية علي ما أعلمه في هذا الأمر من محامين وشيوخ وطمنوني إنني بالفعل لم أكتم شهادة وعندما ظهرت مع الإعلامية ريهام سعيد قد أخرجت الورقة التي كنت أعتقد أنه تهديد لي بعد الحلقة تفاجأت باتصال من والد ابني وقال لي نصا " هذه الورقة لم تأت من أحد مثل ما قلت لك سابقا وصرحت به في التليفزيون فهذه ورقة فعلها زوجي السابق كي لا أتهور وأتكلم وقتذاك دون دليل " وهذا أول مرة أصرح به من خلال حوراي معكم " و لن أسمح لأحد بعد هذا الحوار يتهمني إنني كاتمة الشهادة أو يجيب سيرتي وإذا حدث غير ذلك سوف أتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية.