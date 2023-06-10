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السبت 10 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أوروبا| اللاعبون الكروات يسيطرون على اللقب في آخر 10 سنوات

بروزوفيتش لاعب إنتر
بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان
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يحلم ماسيلو بروزوفيتش، لاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي، أن يكون اللاعب الكرواتي رقم 7 من لاعبي منتخب بلاده الحاصلين على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي، وذلك خاصة في آخر 10 سنوات من البطولة، التي سيطر فيها مواطنوه على كأس ذات الأذنين مع أنديتهم المختلفة.

وتواجد 10 لاعبين في قائمة الفرق المتوجة بالبطولة خلال العشر سنوات الماضية، حيث توج ماريو ماندزوكيتش مع بايرن ميونخ في نسخة 2013، وكان نصيب الأسد للاعبين الكروات للمخضرم لوكا مودريتش الذي حصل على اللقب 5 مرات مع ريال مدريد الإسباني في نسخ (2014-2016-2017-2018-2022)، كما حصل إيفان راكيتيتش على لقب البطولة في نسخة عام 2015 رفقة برشلونة.

وحصد المدافع ديان لوفرين على اللقب حينما كان يرتدي قميص ليفربول في عام 2019، وحصل الجناح إيفان بيرسيتش على كأس ذات الأذنين مع البايرن في نسخة 2020، فيما حاز ماتيو كوفاسيتش على لقب دوري أبطال أوروبا في 2021 مع ناديه الحالي تشيلسي الإنجليزي، لذا يأمل بروزوفيتش في مواصلة سلسلة حصد اللاعب الكرواتي للبطولة.

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