قرار بسجن رئيس حركة النهضة بسبب "قضية الجهاز السري"

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بما عرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة، بحسب ما ذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة، بشأن القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة.

ووفقا لوسائل الإعلام التونسية، فإن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق الغنوشي، اليوم الجمعة، بشأن ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة، غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.