وفيق: أحمد زكي كان بطلا لـ "سكوت هنصور" وهذه كواليس غيابه عن الفيلم

قال الفنان أحمد وفيق، إن الفنان الراحل أحمد زكي كان مرشحا لبطولة فيلم سكوت هنصور.

وأضاف خلال لقاء له على شاشة تليفزيون الحياة مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض: "اللي كان هيعمل الدور هو الأستاذ أحمد زكي وهو اللي كان البطل، لكن اختلف مع المخرج يوسف شاهين، ووقتها كان أحمد زكي يقدم فيلم السادات.

وقال وفيق في سياق مختلف: أول دور تمثيل في حياتي كان مسرحية للمؤلف الراحل أسامة نور الدين، وكان يقدم أول نص له وأتذكر أنني قلت للمخرج عاوزين نعمل مسرحية لأسامة نور الدين فرفض وقال إنه يكتب لأول مرة، وكان والد أسامة مثقفا ولديه بردية مسرحية فأخذناها وكتبنا عليها مسرحية أسامة وقدمناها للمخرج، باعتبارها مسرحية لشكسبير، وكانت المفاجأة أن أسامة حصل على أحسن مؤلف على مستوى جامعات مصر وكانت من إخراج سمير العدل، أحد مؤسسيي فن المسرح في المنصورة ووالده موجود في التاريخ المسرحي لأنه من أول الناس التي عملت الجوقة في المسرح.