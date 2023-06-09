وزير شئون المجالس النيابية ينعى والدة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ببالغ الحزن والأسى نعى المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية المغفور لها بإذن الله والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

ودعا وزير شئون المجالس النيابية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.