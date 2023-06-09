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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير شئون المجالس النيابية ينعى والدة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد
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ببالغ الحزن والأسى نعى المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية  المغفور لها بإذن الله والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
ودعا وزير شئون المجالس النيابية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة الكريمة  بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء