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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد وفيق يكشف معلومات عن شخصية حمادة كلينتون على فيسبوك

الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق
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قال الفنان أحمد وفيق، إن شخصية حمادة كلينتون التي يكتب بها على الفيسبوك هي شخصيته الحقيقية ولكنه متخفي وراء الاسم، قائلا: "بحب أتواصل مع الجمهور ومش بكلمهم من فوق". 


وأضاف وفيق خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: صنعت  "كاركتر" حمادة كلينتون على الفيس بوك ، وهو شخصية حقيقية من المنصورة وكان شخص اسمه كلينتون لابس بدله بس كان هذلي خالص، وحمادة كلينتون هو أنا ونقدي فيه سخرية ولطافة وبشوفه بوابة حلوة في التعامل". 


يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء في الجمعة من كل أسبوع تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

الإعلامية ايمان أبوطالب الجمهور الفنان احمد وفيق الفيسبوك ايمان أبوطالب