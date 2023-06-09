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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شاهد أهالى قرية بالدقهلية يحولون ترعتهم لمصيف

أهالى ميت الخولي
أهالى ميت الخولي بالدقهلية يحولون الترعة لمصيف
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أقدم أهالى قرية ميت الخولى مؤمن التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية على تحويل الترعة المبطنة المارة أمام قريتهم إلى مصيف واطلقو عليها "مالديف الغلابة" حيث وضعوا رمل على شاطئ الترعة بالإضافة إلى شماسى وكراسى وتواجد بائعي الحلوى .

فيما رصدت عدسة البوابة نيوز فى بث مباشر لها اليوم تواجد الأطفال فى المياه بالعوامات بالإضافة إلى تواجد الأهالى على شاطئ الترعة بجانب باقى الأطفال الذين يلهون بالرمال كما حرص الأهالى على الجلوس على الكراسي أسفل الشماسى فى جو من البهجة والسرور بين الجميع.

وعبر الأهالي عن سعادتهم استمتاعها بالأجواء الموجودة بالقرية مؤكدين أنهم يقومون والاستمتاع بتلك الأجواء ثلاث ايام فقط فى الأسبوع وهى الأربعاء والخميس والجمعة حيث تكون مياه الترعة قد تم تجديدها حيث يتم تغيرها باقى ايام الاسبوع.

وأضاف الأهالى أنهم لجأوا لتلك الفكره نظرا لأن الترعة المبطنة تمر من أمام القرية كما أن الاستمتاع بتلك الأجواء لا يكلفهم شئ بالمقارنة المصايف السياحية.

وأشاروا إلى أنهم  رأوا العديد من الانتقادات لهم بحجة إصابتهم بالأمراض مؤكدين أن تلك الترع مبطنة والمياه نظيفة كما أن الأطفال فى معظم القرى يسبحون فى مياه الترع الغير مبطنة . 

 

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الدقهلية قرية ميت الخولي مركز منية النصر منية النصر بالدقهلية