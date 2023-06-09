محمد فايق ينعى المناضل الحقوقي جورج إسحاق

ببالغ من عميق الأسى والحزن نعى محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، المناضل الحقوقي جورج إسحاق الذي وافته المنية اليوم.

وأكد فايق أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد المناضلين الوطنيين المخلصين الذي أثرى الحركة الوطنية بمواقفه وآرائه وكتاباته التي تجسد العمل الوطني المصري ، لافتا إلى أنه كان أحد السياسيين المخلصين الذي عمل بكل إخلاص من أجل قضايا الوطن وحقوق الإنسان .

وتقدم محمد فايق بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأصدقائه ولكافة أبناء الوطن.

والفقيد اسمه الكامل جورج إسحق ابو الفضل جاد الله.

من مواليد محافظة بورسعيد عام 1938.

عمل مدرس تاريخ عقب تخرجه في كلية الآداب عام 1964.

عمل مديرًا لمدرسة التوفيق القبطية، ثم مدير المدارس الكاثوليكية بمصر، ثم مستشارًا إعلاميًا لها.

شارك في العديد من المظاهرات في مصر، من بينها التظاهرات التي أعقبت نكسة 1967، ثم مظاهرات الطلبة 1968، والعديد من التظاهرات التي سبقت حرب أكتوبر 1973.

في 2004 اختير منسقًا عامًا لحركة كفاية، والمناهضة لسياسة التوريث في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

عضو بالجمعية الوطنية للتغيير، والتي نادت بـ 7 مطالب من أجل التغيير، وكان من بينها، إنهاء حالة الطوارئ، مراقبة القضاء على الانتخابات، إشراف منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية ، وغيرها.

ناشط سياسي وحقوقي بارز، شارك في ثورة 25 يناير وكان أحد مؤيديها قبل اندلاعها.

اعتقل في أحداث إضراب 6 أبريل 2008، إثر مشاركته في تظاهرات ضد مبارك.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.