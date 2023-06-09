بمشاركة 300 لاعب.. انطلاق بطولة القناة للكاراتيه في محافظة دمياط

بدأت منافسات بطولة الجمهورية للقطاعات في قطاع القناة للكاراتيه كاتا وكوميتيه تحت ١١ ؛ ١٢ سنة لمدة يومين ، لمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك بدمياط، وشارك في البطولة ما يقارب من ٣٠٠ لاعب ولاعبة .

يذكر أن لعبة الكاراتيه نوع من أنواع الفنون القتاليّة اليابانيّة، تعتمد على الأيدي، والأقدام، والرّكب، والمرافق ، فهي رياضة دفاعيّة تتميّز بالأخلاق العالية للّاعبين، والمبدأ الصّارم: الكاراتيه أخلاق، أو لا تكون.

يهدف النشاط الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للاعبين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف المحافظات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

شهدت شواطئ مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي و نواب المدينة؛ تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.



كما تم إنقاذ عدد ٣٩ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٦٧ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة .