نهائي دوري أبطال أوروبا| دجيكو يواجه فريقه القديم.. وجوندوجان يتشبث بالفرصة الأخيرة

يدخل البوسني إيدين دجيكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو اللاعب الوحيد الذي ارتدى قميص طرفي النهائي بين الفريقين في الوقت الحالي.

وينتهي عقد دجيو مع الإنتر في الصيف الحالي، بعدما انضم إليه من روما في صيف 2021، ليقدم المهاجم البوسني مستويات جيدة مع الأفاعي مسجلًا 14 هدفًا وصنع 5 آخرين خلال الموسم الجاري بعد خوضه 51 في مختلف البطولات، كما سجل 4 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا في هذه النسخة وصنع هدفًا وحيدًا في 12 لقاء، ليتطلع لفرصته الأخيرة في الحصول على اللقب أمام فريقه القديم، إذ إنه ارتدى قميص مان سيتي في الفترة من 2011 حتى 2016.

وقال إيدين دجيكو: «التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد السيتي، الذي أنا قريب منه هو شيء مهم بالنسبة لي، لا أطيق الانتظار للعب، إنها المرة الأولى التي أصل فيها إلى النهائي وأبلغ اليوم السابعة والثلاثين من عمري، قد تكون الأخيرة أيضًا وأريد الاستمتاع بها.

وفي الجهة المقابلة، يتشبث الألماني إلكاي جوندوجان قائد فريق مانشستر سيتي، بفرصته الأخيرة في معانقة كأس ذات الأذنين، بعد خسارته نهائيين من قبل، أحدهما مع السماوي في عام 2021 بخسارته من تشيلسي بهدف دون رد، والآخر مع بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك حينما من بايرن ميونخ بهدفين مقابل على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.