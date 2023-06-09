شاب يتخلص من حياته شنقا في بورسعيد

أقدم شاب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، على التخلص من حياته شنقا.

استقبلت مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة الشاب "أ.خ.خ" 33 عامًا، بادعاء التخلص من حياته شنقا، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة وتخصص خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.