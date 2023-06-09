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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيلم "نب تاوي" يشارك في مهرجان زنجبار لسينما المرأة

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم
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يشارك الفيلم القصير "نب تاوي" في مهرجان زنجبار لسينما المرأة لدول أفريقيا، والمقرر انطلاقه في الفترة من 24/6 حتى 2/7.

العمل من بطولة الفنانة نانسي صلاح والطفلة ريماس محمد، ومن تأليف و اخراج المخرجة الشابة مي وائل.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة هيبا التي تعمل مع عمها في التنقيب عن الآثار في الصعيد بعد وفاة والدها، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

وسبق أن شاركت المخرجة الشابة مي وائل في أكثر من عمل كمساعدة في الإخراج منها برنامج الأبواب المغلقة، مسلسل زودياك، مسلسل بدل الحدوته ٣، فيلم بنات ثانوي فيلم الصندوق الاسود، فيلم تسليم اهالي، مسلسل لما كنا صغيرين، مسلسل الحرامي، مسلسل حلوة الدنيا سكر، مسلسل سفربرلك، مسلسل نصيبي و قسمتك ٤، فيلم بحبك مسلسل slave market، وأخيرًا فيلم تاج.

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