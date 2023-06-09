إنقاذ 39 مصطافا من الغرق في شواطئ رأس البر بدمياط

شهدت شواطئ مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي و نواب المدينة؛ تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.



كما تم إنقاذ ٣٩ حالة من الغرق وتسليم ٦٧ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة .

فى سياق منفصل استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ،بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة ( VIVA UNITA ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28198 طن تشمل : 7403 طن يوريا و 4522 طن رمل و 16123 طن كلينكر و 150 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58830 طن تشمل : 6567 طن خردة و 6700 طن كسب فول صويا و 3250 طن فول صويا صب و 9085 طن حديد و 1450 طن أرز معبأ و 1342 طن خشب زان و 15136 طن ذرة و 15300 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1410 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4109 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160914 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206170 طنًا .

