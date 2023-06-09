الكنيسة ترنم تبدأ احتفالها السنوي بغمرة

بدأ منذ قليل حفل الترنيم والتسبيح الذي تنظمه خدمة الكنيسة ترنم التابعة لرابطة الإنجيليين - رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بصحبة الكورال والأوركسترا، تحت عنوان “أنا هو القيامة والحياة”، برعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة، وقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك في كلية رمسيس بغمرة.

يشارك بالاحتفالية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من قساوسة الكنائس المختلفة، كما يشارك بالحضور ايضًا عدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والفنانين والمهتمين بالموسيقى والفنون.