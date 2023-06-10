بعد انقطاع الطعام والنقود.. السودانيون يتضورون جوعًا مع استمرار الحرب

يزداد الوضع في السودان سوءًا يومًا تلو الآخر، وأصبح حصول السودانيين على قوت يومهم أمرًا صعبًا للغاية في ظل استمرار الاشتباكات نتيجة الحرب الدائرة.

ففي محاولة يائسة لإطعام أطفاله منذ أن غرقت بلادهم في الحرب، باع الكهربائي السوداني أحمد سيري أثاث منزله أثناء فترات الراحة من القتال، وبدأ يمشط حطام المباني المدمرة بحثًا عن الطعام والمياه المعبأة.

وقال "سيري" لصحيفة "وول ستريت جورنال" هاتفيا من مدينة أم درمان، بينما كانت تحلق الطائرات المقاتلة فوق رؤوسنا "قد نموت من الجوع حتى لو نجونا من هذه الحرب".

وأشار إلى أنه يريد إخراج عائلته من المدينة إلى بر الأمان، ولكن لا يمكنه الحصول على النقود لشراء تذاكر الحافلة. ولا يتناول هو وزوجته ووالدته بانتظام وجبتهم اليومية الواحدة لتوفير الطعام اللازم لأطفالهم.

وقال: "لم نكن نتوقع حدوث ذلك، وفي الوقت الحالي يبدو أنه ليس لدينا مخرج".



المعركة والمدخرات

وبعد ما يقرب من ثمانية أسابيع من معركة قاتلة على السلطة بين أكبر جنرالات السودان، تسبب نقص الطعام ومياه الشرب في حالة طوارئ للعديد من سكان البلاد البالغ عددهم ٤٦ مليون نسمة، وتفاقم العنف بسبب الانهيار الوشيك للخدمات التجارية والمصرفية التي تدار بالكامل تقريبًا من العاصمة الخرطوم وأم درمان، مدينتها التوأم عبر نهر النيل.

كما يؤدي الحصار في السودان إلى تفاقم الجوع في دول جنوب السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة، التي تستورد الكثير من طعامها ووقودها عبر السودان، حيث استقبلت هذه البلدان أكثر من ١٢٠ ألف لاجئ سوداني، وصل الكثير منهم بما يزيد قليلًا عن الملابس التي يرتدونها على ظهورهم في مجتمعات تكافح بالفعل.

يقول أطباء سودانيون إن ٨٦٦ مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ٣٠٠٠ منذ اندلاع القتال بين جيش البلاد، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو.

وفقد الملايين إمكانية الوصول إلى مدخراتهم ولا يمكنهم دفع ثمن الطعام أو الماء أو النقل، وهو تأثير مأساوي تحول منطقة العاصمة التي كانت تضم في يوم من الأيام حوالي خمسة ملايين شخص ومعظم الشركات الكبيرة في البلدان إلى ساحة معركة.

وفي مدينة بورتسودان الأكثر هدوءًا على البحر الأحمر، لن تفرغ السفن المليئة بالمواد الأساسية مثل السكر والأرز والقمح حمولتها لأن المستوردين يفتقرون إلى السيولة اللازمة لدفع ثمنها.

يقول نيك كوليك، تاجر سلع مقيم في نيروبي يقوم بتصدير السكر إلى السودان: "لا توجد حركة نقدية في الأساس إذا استمر الوضع، فسوف تنفد المواد الغذائية والإمدادات الأخرى في السودان في غضون أسابيع".



معاناة فوق معاناة

وقبل بدء القتال، كان واحد من كل ثلاثة سودانيين يعاني بالفعل من الجوع، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

ويحذر برنامج الأغذية العالمي من أن تناقص الإمدادات وارتفاع الأسعار سيضيف ٢.٥ مليون شخص إضافي إلى أولئك الذين لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وبحسب "وول ستريت"؛ فإن هناك بلدات في أنحاء السودان، تصطف الحشود لساعات خارج البنوك على أمل سحب النقود، لكن تم رفضها.

يقول صرافو البنوك إنهم لا يستطيعون في كثير من الأحيان الوصول إلى أرصدة الحسابات المدارة من العاصمة أو الاطلاع عليها، حيث توقف العديد من الموظفين عن القدوم إلى العمل، وتعطل نقل الأوراق النقدية الجديدة بسبب القتال.

وفي الخرطوم وأم درمان، بدأ السكان اليائسون اقتحام المتاجر والأسواق المغلقة بحثًا عن المواد الغذائية الأساسية مثل القمح أو الأرز.

