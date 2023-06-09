القوات المسلحة السودانية توافق على هدنة لمدة 24 ساعة اعتبارا من صباح الغد

وافقت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، على مقترح الهدنة لمدة 24 ساعة، تبدأ اعتبارا من يوم غد السبت، في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الجمعة- أنه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة تبدأ اعتبارا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة صباحا، وتعلن التزامها بها، كما تنوه إلى احتفاظها بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون خلال هذه الهدنة".

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنتا، في وقت سابق اليوم، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح غد بتوقيت الخرطوم.

وبموجب الاتفاق، سيلتزم الطرفان بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار، كما اتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية) إلى تأجيل محادثات جدة.