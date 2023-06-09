اقرأ غدا في "البوابة".. هدنة جديدة فى السودان.. الصليب الأحمر: الوضع الإنساني مريع

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 10 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية موزمبيقية.. السيسي: آفاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومابوتو

هدنة جديدة فى السودان.. الصليب الأحمر: الوضع الإنساني مريع

استنفار وتوتر.. الحدود بين لبنان وإسرائيل على صفيح ساخن.. الاحتلال يسعى لإقامة أعمال إنشائية بالمنطقة وسط رفض عارم من الأهالى

الاتحاد الأوروبى يقر اتفاقً تاريخيا لإصلاح نظام الهجرة

أوكرانيا تكشف دلي ًلا ً جديدا على تورط روسيا في تفجير سد كاخوفك

الارادة تتحدى التاريخ.. مانشستر سيتي vs إنتر ميلان.. فى نهائى دورى أبطال أوروبا