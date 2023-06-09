زيارة ريشى سوناك إلى الولايات المتحدة فى عيون الصحافة الأجنبية.. الذكاء الاصطناعى فى الواجهة.. هل تقترب صفقة التجارة الحرة بين لندن وواشنطن؟

تتواصل جهود بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية، وبين الخطوات المتواصلة لحكومة ريشي سوناك للوقوف بصمود أمام تلك التحديات، جاءت زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى الولايات المتحدة؛ إذ تريد بريطانيا أن تضع علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين للمساعدة في مواجهة هذه التهديدات.

وأثارت زيارة سوناك إلى واشنطن الكثير من ردود الفعل بالصحف الأجنبية؛ فرأت وكالة «رويترز» الأمريكية أن بريطانيا وبعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى مزيد من الانحياز إلى واشنطن للمساعدة في الإبحار في عالم أكثر تقلبًا مدفوعًا بصعود الصين وعدوان روسيا وتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن لقاء سوناك مع جو بايدن الرئيس الأمريكي وقادة الأعمال الأمريكيين وأعضاء الكونجرس هذا الأسبوع، يأتي بحجة أن العلاقات القائمة بين البلدين تعني أنهما في وضع أفضل لمواجهة التحديات الجديدة معًا.

من جانبه؛ أكد ريشي سوناك في بيان له، قائلا: "مثلما منحتنا قابلية التشغيل البيني بين جيوشنا ميزة ساحة المعركة على خصومنا، فإن قابلية التشغيل الاقتصادي المتبادل ستمنحنا ميزة حاسمة في العقود المقبلة".

وفي تحليل لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد المحلل رافائيل بير أن مهمة سوناك إلى واشنطن خالية من التكهنات غير الواقعية حول صفقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كان هذا هاجسًا لعشاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان من المفترض أن يفوق فتح آفاق جديدة للتجارة عبر الأطلسي أي جانب سلبي للانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة.

وأضافت "الجارديان" أن استراتيجية بايدن الاقتصادية تستند إلى الدعم الحكومي السخي للصناعات المحلية، والإعفاءات الضريبية للاستثمار وإعادة توجيه سلاسل التوريد لتأكيد الأسبقية الاستراتيجية للولايات المتحدة. هذا يدفن نموذج العولمة الذي كان يدور في أذهان مؤيدي بريكست عند رسم خرائط لمغامراتهم الغامضة في أعالي البحار للتجارة الدولية.

وقال "بير"، إن الادعاء المضاد من قبل المحافظين على عقيدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أن عزلة بريطانيا هي حقًا ميزة، تسمح بالرشاقة والابتكار حيث تكون أوروبا راسخة ومتصلبة. قد تقود دولة ذات سيادة رشيقة الطريق في قطاعات جديدة.

اهتمام سوناك بالذكاء الاصطناعي

ومن ثم فقد أكد داونينج ستريت اهتمام سوناك بالذكاء الاصطناعي قبل رحلة واشنطن. وكان رئيس الوزراء يتشاور مع رؤساء التكنولوجيا حول قوى الحوسبة الجديدة الرائعة التي ستدخل حيز التنفيذ. لقد كان يفكر في أفضل السبل لإدارة تطوير الآلات التي قد تنافس، في غضون سنوات، الأسلحة النووية في قدرتها على إحداث ضرر في الأيدي الخطأ. وقد خلص إلى أن بريطانيا يمكن أن تقود العالم في هذا المجال، وأن لندن يجب أن تكون عاصمة حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية. قيل لنا إنه سيثير كل هذا مع الرئيس بايدن.

وأكدت "الجارديان" أن فكرة وجود منظم دولي للذكاء الاصطناعي - يعادل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا - منطقية تمامًا. يمكن أن تقدم لندن محاولة محترمة لاستضافتها. ولكن يمكن لمدن أخرى أن تفعل ذلك أيضًا.

في السياق ذاته؛ رأت صحيفة "ديلي ميل"، أن سوناك وحكومته يتطلعان إلى إنشاء منظمة دولية في لندن العاصمة، لمراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي على غرار الأنشطة الذرية. وذلك استناداً على تقارير صدرت مؤخراً، وحذرت من تجاوز سباق "الذكاء الاصطناعي" للخطوط الحمراء، وفقدان السيطرة على منتجاته المتكاثرة. فيما رأت مهندسة المعلومات والباحثة في المحتوى الإلكتروني إيلين راندل، أن بريطانيا تمتلك كافة المقومات للخوض في تهديدات الذكاء الاصطناعي، ولابد من التعاون الدولي في هذا الشأن. خاصة أن منتجات هذا الذكاء تسوق على مستوى العالم، وسيصعب على أي دولة الحياد أو العزلة في التعامل معها بعد سنوات قليلة.

من جانبها؛ أكدت صحيفة "إندبندنت" أن رئيس الوزراء يأمل في الاستفادة من علاقاته الشخصية التي صنعها خلال دراسته في الولايات المتحدة، بعد أن أزال تشنجاً مع واشنطن نتيجة دعمها لبروكسيل ضد لندن خلال أزمة بروتوكول أيرلندا الشمالية المتضمن في اتفاق "بريكست".

وكانت حكومة سوناك قد تعرضت أيضًا لضغوط للرد بعد أن أطلق بايدن إعانات بقيمة ٣٦٩ مليار دولار لدفع تطوير السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات النظيفة، وهي سياسة دفعت بروكسل إلى وضع خطتها الصناعية الخاصة.

وقال سوناك إن تحالفًا جديدًا سيساعد لندن وواشنطن على حماية سلاسل التوريد وتوجيه الاقتصاد العالمي حيث "تتلاعب القوى الجديدة بالأسواق العالمية وتحجب الموارد الحيوية وتحاول فرض سيطرة على الصناعات التي ستحدد مستقبلنا.

