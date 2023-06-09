بعد 225 عامًا من إغلاقه.. الظاهر بيبرس يعود للحياة بأول صلاة جمعة

أقيمت اليوم أول صلاة جمعة بمسجد الظاهر بيبرس، عقب إغلاقه 255 عامًا.

أدى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة به، بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، وعدد من رجال الدين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبلغت تكلفة تطوير المسجد 237 مليون جنيه .