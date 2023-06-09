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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو وهبه لأمير كرارة مازحاً :"ماشى ياسيدى تعالى إتصور معانا"

عمرو وهبة
عمرو وهبة
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نشر الفنان عمرو وهبة على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صور تجمعه بالفنانة ليلى زاهر، وظهر أمير كرارة بإحدى الصور من زاوية بعيدة.

ليعلق وهبه لأمير كرارة على الصور مازحاً "ماشى يا سيدى تعالى إتصور معانا" ، وجاءت التعليقات من أمير كرارة "مش ممكن على التواضع" ، ليرد وهبة "يا حبيبى متقولش كده انا متولدتش نجم أنا لقيت اللى وقف جنبى زى ما بعمل معاك دلوقتى بالظبط" .
يشار الى أن ليلى زاهر وعمرو وهبه كانا قد شاركا الفنان أمير كرارة إحدى الحملات الإعلانية لمنتجات أجهزه إلكترونية .

يذكر أن عمرو وهبة شارك الفنان أمير كرارة فى مسلسل"كلبش ٢" ، بطولة أمير كرارة، هيثم أحمد ذكى، هالة فاخر، روجينا، أحمد صلاح حسنى، محمود البزاوى، عمرو وهبة، والإخراج بيتر ميمى.

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