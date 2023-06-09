«منوم بالعصير».. كلمة السر فى قتل خفير وتقطيع جثته بالعجوزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بمحل كشري بقتل خفير وتقطيع جثته لأشلاء والقاءها بأماكن متفرقة.

وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقريراً مفصلا حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كشفت التحقيقات الأولية أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة العجوزة بلاغا من نجار مفاده تغيب نجل أخيه «عامر»، ٢٨ سنة، خفير، وبعمل التحريات تبين أن المتهم كانت تربطه علاقة بزوجة متهم، يدعى «عماد»، عامل بمحل كشري، وبتكثيف التحريات تبين أن صديقه وراء الواقعة حيث استدرج المجنى عليه عن طريق زوجته، حينما هاتفته وطلبت منه الحضور للمنزل واوهمته بغياب زوجها، وحينما حضر المجنى عليه وضعت له منوم بالعصير ثم قام الزوج بطعنه عدة طعنات وما ان لفظ انفاسه الاخيرة قام بتقطيع جثته لأشلاء والقاها باماكن متفرقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

