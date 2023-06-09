كان علي علاقة بمراتي.. المتهم بقتل صديقه في العجوزة يكشف تفاصيل جريمته

أدلي المتهم بقتل صديقة وتقطيع جسده الي أشلاء في منطقة العجوزة باعترفاته أمام مباحث قسم شرطة العجوزة، بأنه اقدم علي قتل صديقه بعدما علم بعلاقته الغير شرعيه بزوجته وتصويرها بهاتف محمول وهددها بفضح أمرها، وعندما علم المتهم قرر الانتقام منه فاستدرجه الي الشقه وقام بتخديره ووضع له منوم في العصير.

واشار المتهم الى أنه قام بفصل رأس المجني عليه وتقطيع أجزاء جسمه في ساعات الليل حتي مطلع الفجر، وحين انتهي من ذلك وضع الأشلاء في أكياس وألقاها في القمامة ووضع أحد الاكياس علي سكة القطار.

أنهي المتهم اعترافاته بأنه بعد الانتهاء من جريمته عاد الي منزله وعاش حياته الطبيعيه مع زوجته واكتشفت جريمته بعد ٣ أيام من ارتكاب الواقعة والقي القبض عليه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجده بالعثور علي أشلاء آدمية ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص، تبين وجود جثة خفير يدعي عامر يبلغ من العمر 28عاما، ومقطع الي 5 أجزاء.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديقه عامل بمطعم كشري، أقدم علي قتله بدافع الانتقام، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

