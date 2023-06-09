القومي لحقوق الإنسان ينعى المناضل الكبير جورج إسحق

نعي المجلس القومي لحقوق الإنسان ، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والأمين العام واعضاء المجلس وكافة الأمانات الفنية والباحثين والعاملين المناضل الكبير جورج أسحق عضو المجلس الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية والسياسة المصرية كان خلالها واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام.

وذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان للفقيد الكبير عمله الدؤوب حتي اللحظة الأخيرة من حياته للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر ودفاعه الصلب عن مواقفه وقناعاته التي كانت تمثل نبراسا وقدوة لأجيال من المصريين علي اختلاف انتماءتهم.، فقد ترك الفقيد الكبير ارثا إنسانيا عظيما وصفحة ناصعة في التاريخ السياسي وتاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية والدولية. رحم الله فقيد الوطن والإنسانية وتغمده بواسع رحمته.